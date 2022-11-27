Сегодня, 20:04
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал массовую драку в кубковом матче против «Зенита» (0:0, пенальти 2:4).
«Это обычные моменты в футболе, такое бывает. Если таких инцидентов не будет, то чем тогда заниматься КДК? (Смеется.) Ничего страшного нет в этой стычке, такое было и раньше и будет в будущем. Никого не арестовали, никто не пострадал», — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили.
По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.
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Основные источники исследования