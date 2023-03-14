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Кубок России

Сегодня, 15:21

Кавазашвили: «Я претендую на то, чтобы «Спартак» взял Кубок и в переигровке с «Зенитом» завоевал золотые медали»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил перспективы красно-белых в Кубке России.

«Думаю, что они будут бороться за Кубок в полной боевой готовности, а также по итогам чемпионата придут в равных очках с «Зенитом», и будет переигровка за достижение золотых медалей», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кавазашвили.

Также он ответил на вопрос, можно ли будет считать сезон успешным для «Спартака», если команда упустит серебро в РПЛ, но выиграет Кубок России.

«Да, но я претендую на большее. Я претендую на то, чтобы они взяли Кубок и в переигровке с «Зенитом» завоевали золотые медали», — добавил специалист.

Сегодня, 14 марта, красно-белые сыграют с «Уралом» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-spartak-zavoyuet-kubok-rossii-i-v-pereigrovke-s-zenitom-vyigraet-zolotye-medali
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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