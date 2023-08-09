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Сегодня, 13:59

Кавазашвили: «Цыганок показал, что у нас есть смена устаревшим судьям»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили после кубкового матча между «Спартаком» и «Пари НН» высоко оценил уровень главного арбитра встречи Сергея Цыганка.

«Во вчерашней игре мне очень понравилось, что главный судья Сергей Цыганок в таком сложнейшем матче так грамотно отсудил, не допустив ошибок. Я был удивлен, что у нас, оказывается, есть такие арбитры. Это уже говорит о многом! Значит, у нас есть замена нашим устаревшим судьям, которые хулиганят на футбольном поле и иногда выполняют задания вышестоящих людей», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Игра прошла 8 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась победой красно-белых (5:4).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-sergej-tsy-ganok-pokazal-chto-u-nas-est-smena-ustarevshim-sud-yam/
Анзор Кавазашвили
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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