Кавазашвили: «ЦСКА находится на подъеме. Честно говоря, не могу сегодня ручаться за «Краснодар»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от ответного матча четвертьфинала FONBET Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«При всем моем добром отношении к руководителю «Краснодара» Сергею Галицкому, я должен сказать, что ЦСКА сегодня находится на подъеме. Вот всегда говорят про «спартаковский дух» — и здесь Федотов ставит игру, как у ЦДКА с его знаменитыми футболистами. Команда находится на очень высоком подъеме. Я, честно говоря, не могу сегодня ручаться за «Краснодар», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет сегодня, 28 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени.