0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:50

Кавазашвили: «Мне не хочется обсуждать судейство, но уже надоело постоянно отмаливаться»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью московской команды с «Уралом» в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

«Я считаю, что «Спартак» не имеет права пропускать мячи. Но «красно-белые» третью игру подряд пропускают по два, по одному мячу. Команда играет нормально, постоянно забивает, но все время пропускает. Хочется, чтобы игра в обороне наконец-то наладилась», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кавазашвили.

Также он высказался о неназначенном пенальти за фол на полузащитнике «Спартака» Мартинсе.

«Мне не хочется обсуждать судейство, потому что я не люблю оценивать работу арбитров, но мне уже надоело постоянно отмаливаться. Нельзя так делать, чтобы судья выборочно, по своему усмотрению трактовал эпизоды. Помните, какой момент был у Безбородова? Эпизод уже прошел, команды играют полминуты на другой стороне поля. Вдруг ему ВАР что-то подсказал, он останавливает матч, возвращается назад и назначает пенальти. Это глупость какая-то. Даже если судья потом понесет наказание, это никак не поможет команде. Переигровки все равно не будет. Победу уже никто не присудит», — добавил специалист.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005049193_kavazashvili_ne_hochetsya_obsujdat_sudeystvo_no_mne_nadoelo_postoyanno_otmalchivatsya
Анзор Кавазашвили
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Овчинников: «По той схеме, по которой проходит Кубок России, можно не только карточку, но и голову потерять»
Гаджиев: «Локомотивом» так управляли, что опустили команду на дно»
«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов оформил дубль
«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев начнет матч в запасе
«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов удвоил преимущество «быков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев начнет матч в запасе

«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов оформил дубль