Кавазашвили: «Мне не хочется обсуждать судейство, но уже надоело постоянно отмаливаться»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью московской команды с «Уралом» в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

«Я считаю, что «Спартак» не имеет права пропускать мячи. Но «красно-белые» третью игру подряд пропускают по два, по одному мячу. Команда играет нормально, постоянно забивает, но все время пропускает. Хочется, чтобы игра в обороне наконец-то наладилась», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кавазашвили.

Также он высказался о неназначенном пенальти за фол на полузащитнике «Спартака» Мартинсе.

«Мне не хочется обсуждать судейство, потому что я не люблю оценивать работу арбитров, но мне уже надоело постоянно отмаливаться. Нельзя так делать, чтобы судья выборочно, по своему усмотрению трактовал эпизоды. Помните, какой момент был у Безбородова? Эпизод уже прошел, команды играют полминуты на другой стороне поля. Вдруг ему ВАР что-то подсказал, он останавливает матч, возвращается назад и назначает пенальти. Это глупость какая-то. Даже если судья потом понесет наказание, это никак не поможет команде. Переигровки все равно не будет. Победу уже никто не присудит», — добавил специалист.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.