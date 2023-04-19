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Сегодня, 13:14

Кавазашвили: «Если «Спартак» проиграет «Акрону» из низшей лиги — гнать всю команду в шею»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Акроном» и «Спартаком».

«У «Спартака» сегодня нет права на ошибку. Сезон надо заканчивать с трофеем, тогда болельщики будут довольны. «Динамо» возило «Акрон» у себя дома, но клуб из Тольятти был намного удачливее бело-голубых. Два раз им так свезти не может, поэтому «Спартак» на классе сегодня обыграет их и пройдет дальше. Что будет, если красно-белые уступят? Это будет позор. Надеюсь, обойдется без этого. Если «Спартак» проиграет «Акрону» из низшей лиги — гнать всю команду в шею», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-esli-spartak-proigraet-akronu-gnat-vsyu-komandu-v-sheyu/
Анзор Кавазашвили
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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