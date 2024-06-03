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Сегодня, 00:59

«Кайрат» поздравил Алипа и «Зенит» с победой в Кубке России

Сергей Разин
корреспондент
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«Кайрат» поздравил «Зенит» с победой в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Зенит» выиграл Кубок России благодаря голу Нуралы Алипа на 90+5-й минуте! Поздравляем, Нурик! Наша гордость», — говорится в сообщении «Кайрата».

Алип, выступавший за «Кайрат» с 2017 по 2022 год, стал автором победного гола, забив на 90+5-й минуте.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

 
Автор победного гола защитник &laquo;Зенита&raquo; Нуралы Алип разбил себе голову крышкой трофея после суперфинала Кубка России с &laquo;Балтикой&raquo; (2:1). Гол и кровь Алипа: «Зенит» обыграл «Балтику» и сделал требл

 

Нуралы Алип
Кубок России
ФК Зенит
ФК Кайрат
0
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