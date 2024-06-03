«Кайрат» поздравил Алипа и «Зенит» с победой в Кубке России

«Кайрат» поздравил «Зенит» с победой в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Зенит» выиграл Кубок России благодаря голу Нуралы Алипа на 90+5-й минуте! Поздравляем, Нурик! Наша гордость», — говорится в сообщении «Кайрата».

Алип, выступавший за «Кайрат» с 2017 по 2022 год, стал автором победного гола, забив на 90+5-й минуте.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.