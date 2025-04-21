КДК накажет «Спартак» за поведение болельщиков в игре Кубка России против «Урала»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам ответных матчей Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В матче «Динамо» — ЦСКА болельщики гостей массово скандировали ненормативную лексику. И также болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику во время матча с «Ростовом», — сказал Григорьянц «СЭ».

Глава КДК также рассказал о повестке заседания по итогам матчей Пути регионов.

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия в матче против «Урала», скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. А также тренер «Спартака» Ненад Сакич выходил за пределы технической зоны», — добавил Григорьянц.

Следующие матчи нового раунда Кубка России пройдут с 29 по 30 апреля.