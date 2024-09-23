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Сегодня, 11:41

КДК накажет «Спартак» за скандирование фанатами оскорблений в адрес «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

— Рассмотрим бросание посторонних предметов на поле болельщиками махачкалинского «Динамо» в матче против московского «Динамо». В матче «Пари НН» зафиксировано неподобающее поведение команды — пять предупреждений и одно удаление. На 74-й минуте также было появление посторонних лиц на футбольном поле матча с «Ахматом».

По матчу «Спартак» — «Крылья Советов» рассмотрим скандирование болельщиками красно-белых оскорбительных выражений в адрес «Зенита», а также ненормативной лексики.

«Химки» — «Локомотив»: нарушение регламента проведения Кубка России в части обеспечения безопасности. 27 сотрудников контрольно-распорядительной службы не имели соответствующих удостоверений. Два сотрудника, которые находились в качестве стюардов, были несовершеннолетними. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Фанаты «Химок» скандировали ненормативную лексику.

Что касается матча ЦСКА и «Краснодара», то болельщики армейцев скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Спартак», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК накажет «Зенит» за оскорбление фанатами Соболева по итогам матча против «Рубина» (2:0).

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ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Артур Григорьянц

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