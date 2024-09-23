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Сегодня, 11:09

КДК накажет «Зенит» за оскорбления фанатов в адрес Соболева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о повестке заседания по итогам матча группового этапа FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Рубином» (2:0).

«Перед началом матча болельщики «Зенита» использовали пиротехнику. Далее неправомерные действия болельщиков «Зенита», которые на протяжении всего матча на трибуне Б находились на нижнем ограждении. Далее рассмотрим скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в адрес футболиста Соболева. Каких именно? По совокупности», — сказал Григорьянц «СЭ».

Во время первого домашнего матча Соболева за «Зенит» фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес футболиста. 27-летний форвард перешел в петербуржский клуб из «Спартака» в августе.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
Артур Григорьянц

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