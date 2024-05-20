КДК накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче Кубка России с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, пен. — 5:4).

Игра проходила 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«По кубковому матчу «Зенит» — ЦСКА рассмотрим, что перед началом встречи в секторе болельщиков хозяев была сожжена петарда», — сказал Григорьянц «СЭ».

В суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики». Матч состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».