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Кубок России

Сегодня, 10:42

КДК не будет рассматривать стычку между Абаскалем и Сиваковым

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет не будет рассматривать эпизод между защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Тренер и футболист обсуждали что-то на повышенных тонах на итальянском, когда шли в подтрибунное помещение стадиона «Газовик». 35-летний Сиваков выступал за итальянские «Кальяри» и «Пьяченцу» по ходу карьеры.

«Комитет не будет рассматривать этот эпизод. Комиссар матча не указал в рапорте данный инцидент», — сказал Григорьянц «СЭ».

Игра завершилась победой оренбуржцев со счетом 1:0.

Ответный матч между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Москве.

Михаил Сиваков
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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