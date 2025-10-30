КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные кричалки в матче с махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц на заседании комитета рассказал о штрафах по итогам 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Балтика» — «Локомотив» Выбегание болельщиков «Балтики» на футбольное поле. Штраф — 30 тысяч рублей. «Динамо» Мх — «Спартак» Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф — 100 тысяч рублей. «Зенит» — «Оренбург» Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, штраф — 40 тысяч рублей. «Краснодар» — «Сочи» Появление на поле посторонних лиц. Штраф для «Краснодара» — 40 тысяч. «Рубин» — «Ахмат» Болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику. Штраф для «Рубина» — 30 тысяч рублей. Во время серии пенальти болельщики «Рубина» бросали посторонние предметы на поле. Штраф для «Рубина» — 50 тысяч рублей.

Sergey Sparker Кто то говорил что не хватает клоунов! КДК все, как один, клоуны. Пусть дешевые, и тупые, но, клоуны. Читать, без смеха, их решения просто невозможно. 30.10.2025