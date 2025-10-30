КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные кричалки в матче с махачкалинским «Динамо» в Кубке России

30 октября, 16:30
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц на заседании комитета рассказал о штрафах по итогам 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Балтика» — «Локомотив»
Выбегание болельщиков «Балтики» на футбольное поле. Штраф — 30 тысяч рублей.
«Динамо» Мх — «Спартак»
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф — 100 тысяч рублей.
«Зенит» — «Оренбург»
Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, штраф — 40 тысяч рублей.
«Краснодар» — «Сочи»
Появление на поле посторонних лиц. Штраф для «Краснодара» — 40 тысяч.
«Рубин» — «Ахмат»
Болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику. Штраф для «Рубина» — 30 тысяч рублей.
Во время серии пенальти болельщики «Рубина» бросали посторонние предметы на поле. Штраф для «Рубина» — 50 тысяч рублей.
Sergey Sparker
Кто то говорил что не хватает клоунов! КДК все, как один, клоуны. Пусть дешевые, и тупые, но, клоуны. Читать, без смеха, их решения просто невозможно.
30.10.2025
так-с этим понятно,а вот с АХМАТОМ как? наказали? накажут? поощрят? эх,жизнь моя жестянка! интересная эта штука,скажу я вам. эх,потасовка,потасовочка-ни тебе штрафов,ничего...
30.10.2025