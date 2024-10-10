КДК оштрафовал «Зенит» за появление БПЛА на поле во время матча с «Акроном»

КДК РФС оштрафовал «Зенит» за инцидент с появлением на поле «Газпром Арены» беспилотного летательного аппарата во время матча ФОНБЕТ Кубка России с «Акроном» (5:1).

В ходе проведения встречи над полем был замечен игрушечный вертолет на дистанционном управлении, который врезался в бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела. За несоблюдение безопасности «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны», — сообщил глава комитета Артур Григорьянц РИА Новости Спорт.

В следующем матче Кубка России «Зенит» сыграет в гостях с «Факелом» 22 октября, а «Акрон» днем ранее примет «Рубин».