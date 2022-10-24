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Сегодня, 14:07

КДК рассмотрит неподобающее поведение «Урала» в кубковом матче против «Сочи»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня предстоящего заседания по 4-му туру группового этапа Кубка России.

«В матче «Локомотив» — «Химки» болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражение. Рассмотрим появление несогласованного баннера со стороны «Нижнего Новгорода» в матче с «Краснодаром». В игре «Сочи» и «Урала» рассмотрим неподобающее поведение команды «Урала» — два удаления. В матче ЦСКА — «Торпедо» болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику», — сказал Григорьянц «СЭ».

Кубок России
ФК Урал
Артур Григорьянц
КДК
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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