КДК рассмотрит неподобающее поведение «Урала» в кубковом матче против «Сочи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня предстоящего заседания по 4-му туру группового этапа Кубка России.

«В матче «Локомотив» — «Химки» болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражение. Рассмотрим появление несогласованного баннера со стороны «Нижнего Новгорода» в матче с «Краснодаром». В игре «Сочи» и «Урала» рассмотрим неподобающее поведение команды «Урала» — два удаления. В матче ЦСКА — «Торпедо» болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику», — сказал Григорьянц «СЭ».