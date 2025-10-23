Видео
23 октября, 16:39

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Чайки» Комбарова на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Чайки» Дмитрия Комбарова на два матча за оскорбительное поведение.

«Дмитрий Комбаров принес извинения. Была ненормативная лексика на матче в адрес судей, объяснил захлестнувшими эмоциями, — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца. — КДК РФС дисквалифицировал его на два матча».

15 октября «Чайка» дома уступила «КАМАЗу» (1:3) в матче пятого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: ТАСС
