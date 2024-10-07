КДК РФС не будет рассматривать удаление Станковича в кубковом матче с «Динамо»

Сегодня, 12:05
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (2:3).
«В матче «Динамо» — «Спартак» было скандирование болельщиками обеих команд ненормативной лексики и оскорбительных выражений. КДК РФС не будет рассматривать удаление Деяна Станковича, так как он получил вторую желтую карточку», — сказал Григорьянц «СЭ».
После 5-го тура «Спартак» занимает первое место в группе A, набрав 12 очков. У «Динамо» 8 очков и второе место.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2