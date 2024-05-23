КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч рублей за зажжение петарды на секторе питерцев

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что «Зенит» оштрафован на 10 тысяч рублей за действия болельщиков в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (1:0).
«Перед началом матча была зажжена петарда на секторе болельщиков «Зенита». За использование пиротехники петербургский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.
В суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики». Матч состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».
(Денис Сафронов)