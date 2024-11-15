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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что слушания по удалению защитника «Спартака» Олега Рябчука в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» перенесены.
В КДК РФС хотят, чтобы футболист принял участие в заседании.
«Мы перенесли вопрос по удалению Олега Рябчука за серьезное нарушение правил игры. Он находится в расположении сборной Молдавии, игры завтра и 19 ноября. У нас есть время до следующих матчей Кубка России, поэтому перенесли это на 21 ноября», — цитирует Григорьянца ТАСС.
Матч между «Спартаком» и «Ростовом» прошел 5 ноября в Москве и завершился со счетом 1:0 в пользу ростовчан. Рябчук был удален на 86-й минуте игры за грубый фол на полузащитнике Иване Комарове.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2