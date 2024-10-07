КДК РФС накажет Кордобу за агрессивное поведение в Кубке России. Нападающий приглашен на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матчей 5-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ.

«В Кубке рассмотрим удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за агрессивное поведение в матче с «Ахматом», он приглашен на заседание. Рассмотрим оскорбительные выражения фанатов «Зенита» в адрес Александра Соболева в матче против «Акрона». Скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Рассмотрим выход за пределы техзоны уже экс-тренера «Оренбурга» Давида Деограсии. Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику в игре против «Пари НН». И в матче «Рубин» — «Факел» болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц «СЭ».

Матчи 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ пройдут с 22 по 24 октября.