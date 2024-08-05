КДК РФС рассмотрит использование болельщиками «Лады» неонацистской символики

Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит использование болельщиками «Лады» неонацистской символики на матче первого раунд Кубка России с «Оргэнергостроем».

«По матчу «Оргэнергострой» — «Лада» рассмотрим выбегание болельщика гостей на поле, также на бровку поля было выброшено кресло, две бутылки, использовалась пиротехника. На беговую дорожку было выброшено три файера. Болельщики гостей также скандировали ненормативную лексику. Также болельщики «Лады» вывесили баннер, содержащий руны жизни и смерти», — цитирует Григорьянца ТАСС.

30 июля «Лада» на выезде победила «Оргэнергострой» из Димитровграда (3:3, 4:3 — по пенальти). В следующем раунде «Лада» дома сыграет с ульяновской «Волгой»