КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков 2DROTS в матче Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня на ближайшее заседание по матчам Пути регионов FONBET Кубка России.

«Рассмотрим удаление начальника команды «Сахалин» в матче с 2DROTS Игоря Беляя за выход на футбольное поле в конфронтационный момент. Также рассмотрим поведение болельщиков 2DROTS. Футболисту была нанесена травма глаза пустым баллончиком от вейпа. Полиция провела задержание.

В матче «Амкал» — «Знамя Ногинск» рассмотрим задержку матча на 4 минуты по вине «Амкала», — сказал Григорьянц «СЭ».

2DROTS победили «Сахалин» (2:0) в первом раунде Пути регионов. Следующим соперником команды станет «Муром».

«Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и встретится в следующей стадии с ивановским «Текстильщиком».