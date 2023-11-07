Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:25

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» на матче с «Краснодаром»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке на ближайшее заседание комитета по матчам FONBET Кубка России по футболу.

«В матче «Акрон» — «Волгарь» рассмотрим выходы за пределы технической зоны без выхода на поле тренеров Сергея Павлова и Евгения Калешина. В матче «Локомотив» — «Рубин» болельщики скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. На стадионе система оповещения была использована для поддержки команды «Локомотив», диктор стадиона кричал: «Вперед, «Локо». В матче «Спартак» — «Краснодар» болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику.
Также рассмотрим выход тренера «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова за пределы технической зоны. В матче ЦСКА — «Оренбург» рассмотрим выход тренера Давида Деограсии за пределы технической зоны и скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Матчи 1/4 финала Пути регионов пройдут c 12 по 14 марта.

5
Обсудить
Читайте также
Спортивные лиги в CША обвинили в расизме против белых. Неожиданный поворот за океаном
Мама 12-летней фигуристки пожаловалась на издевательства над дочерью. Тренеры безмолвствуют
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: жеребьевка и плей-офф пути РПЛ и регионов
КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера «Акрона» Калешина
Галактионов: «Ненужный брак в передачах внес нестабильность в действия «Локомотива»
Щерабченко: «Если Калешин уберет излишнюю эмоциональность в поведении, станет большим тренером»
Деменко считает, что «Краснодар» не станет жертвовать Кубком ради первого места в РПЛ
Желудков: «Было бы оптимально, если бы «Зенит» и «Динамо» сыграли свои матчи в Кубке в этом году»
Терехин: «Нельзя говорить, что «Динамо» не повезло с жеребьевкой Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев считает, что у «Зенита» может поквитаться с «Динамо» за прошлогодний розыгрыш Кубка России