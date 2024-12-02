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Сегодня, 11:01

КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче Кубка России против «Ростова»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 17-го тура РПЛ.

«Болельщики «Оренбурга» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в матче против «Акрона». У «Оренбурга» также поздний выход из раздевалки перед началом матча на три минуты. Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов вышел за пределы техзоны в матче с ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ»

Григорьянц также рассказал о повестке заседание после матчей 1/4 финала FONBET Кубка России пути регионов и ответных игр пути РПЛ.

«Болельщики «Ахмата» скандировали ненормативную лексику в мачте с «Зенитом». По матчу «Локомотив» — «Динамо» рассмотрим массовое скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиков хозяев и выход за пределы техзоны тренера «Динамо» Марцела Лички. Рассмотрим поведение тренера «Спартака» Деяна Станковича, который в матче против «Ростова» ударом руки умышленно разбил стекло скамейки запасных. И в матче «Шинник» — «Акрон» рассмотрим удаление Дмитрий Самойлова за агрессивное поведение. И болельщики ярославцев массово бросали снежки в техническую зону и половину поля гостей», — добавил Станкович

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками после 17-го тура. Далее расположились «Краснодар» (38) и «Локомотив» (34).

Артур Григорьянц
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Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
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Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
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Динамо Мх
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Крылья Советов
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Локомотив
Ростов
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Химки
Оренбург
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13.08
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Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
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Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
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19.09
18:30
Химки
Локомотив
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01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
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02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
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Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
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И М О
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2 Ахмат 6 9-6 9
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Ахмат
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Краснодар
ЦСКА
1 : 0
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17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
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15.08
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Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
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Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
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ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
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1 : 2
И М О
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2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
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Зенит
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18:00
Факел
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Акрон
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Факел
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Ахмат
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Динамо Мх
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0
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Оренбург
Локомотив
2
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13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
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0
1
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Рубин
0
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Оренбург
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2
0
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П
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