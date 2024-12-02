КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче Кубка России против «Ростова»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 17-го тура РПЛ.

«Болельщики «Оренбурга» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в матче против «Акрона». У «Оренбурга» также поздний выход из раздевалки перед началом матча на три минуты. Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов вышел за пределы техзоны в матче с ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ»

Григорьянц также рассказал о повестке заседание после матчей 1/4 финала FONBET Кубка России пути регионов и ответных игр пути РПЛ.

«Болельщики «Ахмата» скандировали ненормативную лексику в мачте с «Зенитом». По матчу «Локомотив» — «Динамо» рассмотрим массовое скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиков хозяев и выход за пределы техзоны тренера «Динамо» Марцела Лички. Рассмотрим поведение тренера «Спартака» Деяна Станковича, который в матче против «Ростова» ударом руки умышленно разбил стекло скамейки запасных. И в матче «Шинник» — «Акрон» рассмотрим удаление Дмитрий Самойлова за агрессивное поведение. И болельщики ярославцев массово бросали снежки в техническую зону и половину поля гостей», — добавил Станкович

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками после 17-го тура. Далее расположились «Краснодар» (38) и «Локомотив» (34).