КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Спартака» Слишковича

Сегодня, 16:48
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета.
«В повестке ближайшего заседания КДК РФС будет удаление Ойеволе Адесойе из «Оренбурга». Рассмотрим удаление Слишковича, тренера «Спартака». Также изучим неподобающее поведение команды «Факел», которая получила шесть предупреждений в одном матче. В четверг заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».
27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.
Слишкович был удален еще до этих событий за неспортивное поведение и регулярную критику судейских решений.
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.06 X 13.0 П2 67.0
|
-
-
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 7.70 X 4.10 П2 1.53
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.16
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.80 X 4.50 П2 1.48
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.90 X 4.50 П2 1.58
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.00 X 3.70 П2 1.80
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 10.5 X 5.80 П2 1.32
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.50 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Ришарлисон
Бразилия
|1
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)
|
|
Альваро Мората
Испания
|2
|3 (2 + 1)