Кечинов поделился мнением о новом регламенте Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что думает о новом регламенте Кубка России, введенном в сезоне-2022/23.

«Сам по себе Кубок России стал немного не по формату. Мы все понимаем, что Кубок — это игра на выбывание. В новой же схеме команда может проигрывать по несколько раз, но все равно продолжать свой путь.

Надо вернуть то, что достойно названия «Кубок». Нужно, чтобы смысл был именно в игре на выбывание», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Чемпионом Кубка России минувшего сезона стал ЦСКА, обыгравший в Суперфинале «Краснодар» (1:1, пен — 6:5).