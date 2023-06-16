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Кубок России

Сегодня, 07:57

Кечинов поделился мнением о новом регламенте Кубка России

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что думает о новом регламенте Кубка России, введенном в сезоне-2022/23.

«Сам по себе Кубок России стал немного не по формату. Мы все понимаем, что Кубок — это игра на выбывание. В новой же схеме команда может проигрывать по несколько раз, но все равно продолжать свой путь.

Надо вернуть то, что достойно названия «Кубок». Нужно, чтобы смысл был именно в игре на выбывание», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Чемпионом Кубка России минувшего сезона стал ЦСКА, обыгравший в Суперфинале «Краснодар» (1:1, пен — 6:5).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5139307-kechinov-kubok-stal-nemnogo-ne-po-formatu-nuzhno-chtoby-smysl-byl-v-igre-na-vybyvanie.html
Валерий Кечинов
Кубок России
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