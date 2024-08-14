Кечинов предсказал точный счет в матче «Крылья Советов» — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура FONBET Кубка России между «Крыльями Советов» и красно-белыми.

«Думаю, что сегодня будет ротация в составе «Спартака» и играть будут те свежие, не задействованные в чемпионате футболисты, которые точно соскучились по футболу. Даже с ними «Спартак» будет посильнее, чем «Крылья Советов». «Спартак» победит со счетом 2:1», — сказал Кечинов «СЭ».

«Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» в матче группы A Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Константин Передерий