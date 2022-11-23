Кечинов считает «Спаратак» фаворитом матча с «Крыльями» в Кубке России

23 ноября, 14:03
Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Кубке России против «Крыльев Советов».
«Ожидаю от «Спартака» победы. Считаю, что «Спартак» сильнее «Крыльев Советов» и по игре, и по составу. Думаю, поможет то, что результат практически не довлеет над командой. Все задачи в Кубке «Спартак» выполнил. Думаю, что «Спартак» будет играть раскрепощенно, что позволит ему показать свою лучшую игру», — сказал Кечинов «СЭ».
Матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет 23 ноября на «Самара Арене» и начнется в 18.00 (мск).
«Крылья» после 4 матчей занимают третье место в группе B, набрав 6 очков. «Спартак» с 12 очками лидирует.
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