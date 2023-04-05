Кечинов заявил, что не видит поводов для паники из-за последних результатов «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что не видит поводов для паники из-за последних результатов команды.

Во вторник, 5 апреля красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала FONBET Кубка России. «Спартак» уступил команде из Екатеринбурга со счетом 2:3 по сумме двух встреч и вылетел в сетку Пути регионов.

«Я не могу сказать, что с «Уралом» «Спартак» играл плохо, что был какой-то недонастрой, что «Спартак» хотел выиграть меньше соперника. Ведь играли неплохо, создавали моменты, могли забить. Но, к сожалению, которую игру очень хромает реализация. И с «Оренбургом», и с «Ахматом», и с «Уралом»... Как-то «Спартак» забуксовал, есть проблемы в обороне, в каждой игре, за исключением «Ахмата», пропускаем по два мяча. Но я не могу сказать, что команда играет плохо. Просто кто-то где-то недосмотрел, потерял в моменте концентрацию... Впереди возможности не используются. И все это, как ком, приводит к такому результату — где-то ничья, где-то поражение.

Что делать «Спартаку»? Просто идти вперед, ничего страшного не произошло. У нас молодая команда, много русских футболистов, это очень радует. У команды есть определенный рисунок, понятно, за счет чего она хочет добиваться результата, играет в атаку и зрелищно. Пока есть призрачные шансы, надо до конца бороться в чемпионате, а в Кубке в финал можно пробиться через Путь регионов. Так что за все эти шансы надо цепляться и играть на полную. Поводов для паники я не вижу. Если бы играли плохо, не получалось бы ничего в атаке, бардак был бы в обороне, мяч бы не держался... Но ведь это не так. Просто сейчас, может, не так фартит, как раньше», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Жеребьевка второй стадии полуфинала Пути регионов Кубка России состоится после матча «Краснодар» — «Ростов», который пройдет в четверг, 6 апреля.