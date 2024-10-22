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Сегодня, 16:51

Кечинов ждет от «Спартака» искрометного футбола в матче против махачкалинского «Динамо»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча махачкалинского «Динамо» и «Спартака» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я думаю, те, кто играл с «Краснодаром», в этой игре уже не выйдут. Эта игра ничего особо не решает, и это должно пойти на пользу команде. Несмотря на то что махачкалинское «Динамо» неудобный соперник для «Спартака», они должны показать свой лучший, искрометный футбол. Все-таки результат в этой игре не довлеет», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» пройдет во вторник, 22 октября. Игра состоится на «Анжи-Арене» в Каспийске, начало — в 18.30 по московскому времени.

Дарик Агаларов

Валерий Кечинов
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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Динамо
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Химки
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13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
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13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
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28.08
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Локомотив
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18.09
19:00
Ростов
Оренбург
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19.09
18:30
Химки
Локомотив
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18:30
Локомотив
Оренбург
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02.10
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Химки
Ростов
П 8 : 7
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23.10
16:30
Оренбург
Химки
- : -
23.10
19:00
Ростов
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Пари Нижний Новгород
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Краснодар
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14.08
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
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Краснодар
Ахмат
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27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
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19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
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21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
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ЦСКА
Ахмат
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Краснодар
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2 Акрон 5 6-11 8
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Акрон
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Зенит
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17:15
Акрон
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Факел
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17.09
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16:15
Акрон
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2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
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Крылья Советов
Спартак
0
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2
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Краснодар
Ахмат
1
0
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Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
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5
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Динамо Мх
0
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