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Кубок России

1 апреля, 19:05

Кержаков назвал фаворита в матче «Спартак» — «Зенит»

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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и сине-бело-голубыми.

«Я думаю, что «Зенит» — фаворит этой встречи и в этом кубковом противостоянии. Поэтому, может быть, и не совсем легкую, но все-таки победу одержит «Зенит», — сказал Кержаков «СЭ».

Команды проведут две игры: первая состоится 3 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 16-18 апреля (точные дата и время будут известны позднее).

В текущем сезоне команды провели между собой два матча в РПЛ. В первом круге «Зенит» на выезде победил «Спартак» (3:1) в игре 5-го тура. Встреча 19-го тура, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась вничью — 0:0.

(Софья Грецкая)

Александр Кержаков
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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