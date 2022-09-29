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Кубок России

29 сентября, 22:49

Кержаков считает, что «Зенит» не должен был крупно уступать «Спартаку»

Бывший нападающий «Зенита» Александра Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение сине-бело-голубых (0:3) «Спартаку» в матче Кубка России.

«Счет не отображает ход встречи. По крайне мере то, что было до 75 минуты. До замен Малкома и Вендела «Зенит» владел преимуществом. Вышедший игроки не смогли удержать тот уровень, который предложили бразильцы. Всеми признанный факт, что игру задают легионеры. Плюс не хватило Барриоса, надеюсь, что он будет готов к матчу против «Ростова». У «Спартака» отмечу Руслана Литвинова. Отлично сыграл в обороне», — сказал Кержаков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе. «Зенит» располагается на третьей строчке с тремя баллами.

Александр Кержаков
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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