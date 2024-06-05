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Сегодня, 20:21

Защитник «Балтики» Маляров: «Без Латышонка не было бы нашей сказки в Кубке России»

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Защитник «Балтики» Кирилл Маляров прокомментировал поражение команды в суперфинале FONBET Кубка России от «Зенита» (1:2).

«Это было очень и очень обидное поражение. У нас был какой-то неописуемый фарт в Кубке, который на чемпионат особо не распространился, что уже верили в чудо. И все это было во многом благодаря Жеке Латышонку, без него этой сказки не было бы.

Не знаю, как объяснить то, что не смогли в итоге победить, долгое время ведя в счете. Это, наверное, уже тренеры разберут», — приводит слова Малярова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. После кубкового матча с «Зенитом» Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера команды.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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