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Сегодня, 05:20

Печенин: «ВАР — это часть футбола, надо к этому привыкать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин после поражения от «Динамо» (1:5) в матче FONBET Кубка России рассказал, как на него влияют паузы во время игр, связанные с просмотром ВАР.

«ВАР — это часть футбола, надо к этому привыкать. Позитив это или негатив? Когда смотрят пенальти в чужие ворота — позитив, а когда в наши — негатив», — цитирует Legalbet Печенина.

«Динамо» с 6 очками занимает третье место в группе А. «Крылья Советов» не набрали очков за три тура и идут последними в группе.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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