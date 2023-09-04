Колосков не понимает, почему матч 2DROTS — «Динамо Киров» пройдет в Мурманской области

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что у него вызывает недоумение, что матч FONBET Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» пройдет в Мурманской области.

«Если стадион имеет лицензию, получил одобрение от Российского футбольного союза, то никаких препятствий нет. Я был в Мурманске, но на стадионе не был, поэтому понятия не имею. Просто это странно. Такими темпами скоро будем на Новой Земле играть или на Шпицбергене. Может быть, у организации такая задача стоит, чтобы поиграть в самых экзотических местах и так добраться до Северного полюса. Но с точки зрения здравого смысла мне трудно это объяснить. Болельщиков в Кирове лишили матча? Это звенья одной цепи. Неуважение к болельщикам, тут и доказывать ничего не надо. К сожалению, ими пренебрегли. Может, их всех чартерным рейсом привезут туда. Кроме недоумения у меня эта ситуация ничего не вызывает», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Игра пройдет в понедельник, 4 сентября. Команды сыграют на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В предыдущем раунде FONBET Кубка России 2DROTS обыграли «Муром» (3:1), а кировское «Динамо» обыграло «Чертаново» (1:0).