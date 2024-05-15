Колосков — о вылете «Спартака»: «У «Балтики» был один момент, который она реализовала»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от поражения «Спартака» в финале Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России от «Балтики» (0:1).

«Игра прошла при полном преимуществе «Спартака» по всем компонентам, а у «Балтики» был, по сути, один момент, который они реализовали. Можно говорить о прекрасной игре Латышонка, и действительно во многих критических моментах вратарь команду просто спас. Но вместе с тем, когда мяч у нападающего, то инициатива у него, он хозяин положения и обязан распоряжаться мячом так, чтобы вратарю он не достался.

Понятно, что логики в этой игре нет — проиграла команда, которая действовала лучше, но подчеркну еще раз, что моменты надо реализовывать. И это недостаток индивидуально-технического мастерства игроков, которые имеют почти 100-процентную возможность забить, но не используют ее", — приводит слова Колоскова ТАСС.

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.