Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Таблицы
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

29 сентября, 18:55

Колосков считает, что в матче «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России нет фаворитов

Виктория Кравченко

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об ожиданиях от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом» в Пути РПЛ Кубка России.

«До начала матча фаворитов нет, но, наверное, по составу «Зенит» сильнее «Спартака». У них более мастеровитые игроки в сумме, но не только ведь это определяет результат матча. Есть еще мастерство тренеров, тактика, умение перестраиваться в зависимости от хода игры, психологическая составляющая и так далее», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Сегодня, 29 сентября, состоится матч Кубка России «Спартак» — «Зенит». Начало — в 20.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-igra-zenita-napryamuyu-zavisit-ot-nastroeniya-brazil-tsev/
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Камоцци: Надеюсь, Соболев сегодня забьет «Зениту» и принесет победу «Спартаку»

«Спартак» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России