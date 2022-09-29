Колосков считает, что в матче «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России нет фаворитов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об ожиданиях от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом» в Пути РПЛ Кубка России.

«До начала матча фаворитов нет, но, наверное, по составу «Зенит» сильнее «Спартака». У них более мастеровитые игроки в сумме, но не только ведь это определяет результат матча. Есть еще мастерство тренеров, тактика, умение перестраиваться в зависимости от хода игры, психологическая составляющая и так далее», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».