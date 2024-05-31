Колосков — о суперфинале Кубка России: «Шансы команд абсолютно равны»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Балтикой» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Соперники очень разные: одна команда вылетела из РПЛ, другая стала чемпионом. Казалось бы, лидер очевиден. Но Кубок, он на то и есть Кубок, что никто не может предугадать исход. Никто не ожидал, что «Балтика» обыграет «Спартак». Поэтому, как всегда говорят в этих случаях, шансы абсолютно равны. 50 на 50», — сказал Колосков «СЭ».

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.

(Софья Грецкая)