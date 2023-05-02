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Сегодня, 18:13

Колосков заявил, что «Акрон» умеет играть на равных с большими командами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, чего ждет от матча FONBET Кубка России «Краснодар» — «Акрон».

«Конечно, «Краснодар» фаворит этой встречи, они должны играть с позиции силы. Есть огромная разница между клубами, сравните бюджеты, составы. Но тем не менее, это не мешает «Акрону» показывать неплохой футбол. Думаю, они побеждают за счет организации игры, эмоций, но мастерство-то должно быть за командой РПЛ. На бумаге «Краснодар» — фаворит, но в футболе может быть все что угодно. «Акрон» уже показал, что умеет играть на равных с большими клубами», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Матч пройдет в Краснодаре 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-akron-umeet-igrat-na-ravny-h-s-bol-shimi-komandami-no-krasnodar-favorit-e-toj-vstrechi/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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