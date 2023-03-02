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Сегодня, 19:54

Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет тяжело в матче против «Зенита»

Алина Савинова
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил шансы «Динамо» в четвертьфинальном матче Пути Регионов FONBET Кубка России против «Зенита».

«Не знаю, как «Динамо» будет играть с «Зенитом». С петербуржцами будет непросто играть, потому что это топовая команда. Вы сами все видели вчера и на прошлой неделе, когда «Динамо» не смогло обыграть «Крылья Советов», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-dinamo-budet-tyazhelo-s-zenitom-belo-goluby-e-dazhe-kry-l-ya-ne-smogli-oby-grat/
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