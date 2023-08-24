Колыванов — о матче против «Амкала»: «Желательно никогда не проигрывать таким командам»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал победу над «Амкалом» (0:0, пенальти 4:3) во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«Вы знаете, если против таких команд проигрываешь, все тебя потом подкалывают, подначивают. Непросто в плане того, что если будет негативный результат, выльется столько грязи на тебя (смеется). Поэтому желательно таким командам никогда не проигрывать», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

В третьем раунде «Текстильщик» встретится с «Динамо» из Вологды.

В прошлом розыгрыше FONBET Кубка России «Текстильщик» обыграл другую медиакоманду — 2Drots (1:1, пенальти 5:3).