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Кубок России

Сегодня, 15:03

Колыванов — о матче против «Амкала»: «Желательно никогда не проигрывать таким командам»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал победу над «Амкалом» (0:0, пенальти 4:3) во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«Вы знаете, если против таких команд проигрываешь, все тебя потом подкалывают, подначивают. Непросто в плане того, что если будет негативный результат, выльется столько грязи на тебя (смеется). Поэтому желательно таким командам никогда не проигрывать», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

В третьем раунде «Текстильщик» встретится с «Динамо» из Вологды.

В прошлом розыгрыше FONBET Кубка России «Текстильщик» обыграл другую медиакоманду — 2Drots (1:1, пенальти 5:3).

Источник: «Газета.Ru»
Игорь Колыванов
Футбол
Кубок России
ФК Амкал
ФК Текстильщик (Иваново)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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