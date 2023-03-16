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Кубок России

Сегодня, 14:05

Колыванов: «Не думаю, что Кубок не нужен «Зениту». Они хотят побеждать всегда»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал вылет «Зенита» из FONBET Кубка России после поражения от «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов (1:1, пенальти — 4:5).

«Это не сенсация. У «Динамо» достойная команда с хорошим подбором футболистов. Да и «Зенит» играл без Малкома, Барриоса, других лидеров. Плюс быстро пропустили. «Динамо» старалось играть на удержание, но в конце первой половины пропустило. Во втором тайме игра вышла равной. А серия пенальти — это лотерея. По игре два достойных соперника. Не думаю, что этот трофей не нужен «Зениту». Они хотят побеждать всегда. С их составом, с их ресурсами — они хотят выиграть все. Понятно, что не всегда это может получаться. Как вчера. Отдадим должное «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», переигравший «Ахмат» (3:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-ne-dumayu-chto-kubok-rossii-ne-nuzhen-zenitu-piter-hochet-vy-igry-vat-vse/
Игорь Колыванов
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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