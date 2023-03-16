Колыванов: «Не думаю, что Кубок не нужен «Зениту». Они хотят побеждать всегда»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал вылет «Зенита» из FONBET Кубка России после поражения от «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов (1:1, пенальти — 4:5).

«Это не сенсация. У «Динамо» достойная команда с хорошим подбором футболистов. Да и «Зенит» играл без Малкома, Барриоса, других лидеров. Плюс быстро пропустили. «Динамо» старалось играть на удержание, но в конце первой половины пропустило. Во втором тайме игра вышла равной. А серия пенальти — это лотерея. По игре два достойных соперника. Не думаю, что этот трофей не нужен «Зениту». Они хотят побеждать всегда. С их составом, с их ресурсами — они хотят выиграть все. Понятно, что не всегда это может получаться. Как вчера. Отдадим должное «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», переигравший «Ахмат» (3:0).