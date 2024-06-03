Колыванов: «Балтика» билась, но «Зенит» на другом уровне»

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу петербуржцев в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Балтика» билась в сегодняшнем финале, но немного не повезло. В грязь лицом точно не ударили. Ну а «Зенит» на другом уровне, поэтому закономерно выиграл трофей. Сюрпризом это ни для кого не стало», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.