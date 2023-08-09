Колыванов: «Если «Динамо» наладит игру в обороне, то команде станет намного легче»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов оценил потенциал московской команды.

«Любая победа дает огромный позитивный толчок, тем более, когда ты выигрываешь у «Зенита», который в последнее года завоевал все. «Динамо» начал подготовительный период с хорошим потенциалом, побеждали. Но как начали играть в РПЛ и в Кубке, пошли неудачные результаты. Да, сейчас они обыграли «Зенит», но, чтобы быть высококлассной командой, надо держать марку на протяжении двух-трех месяцев. Когда ты хочешь быть в тройке или побеждать в чемпионате —нужна стабильность. У «Динамо» отличный потенциал, хорошая молодежь, исполнители. Возможно, сейчас поменяется рисунок игры, но пропускает команда много. Если бело-голубые наладят игру в обороне, то им станет намного легче», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

9 августа «Динамо» встретится с «Краснодаром» в рамках матча второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.45 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые занимают 6-е место, набрав 4 очка за 3 тура.