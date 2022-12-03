Команда Пути РПЛ стала победителем Матча звезд Кубка России

Команда Пути РПЛ стала победителем Матча звезд Кубка России.

В Матче звезд команда Пути РПЛ обыграла сборную Пути Регионов со счетом 5:4. Футболисты провели два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5.

После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов.