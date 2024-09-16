Комитет сборных РФС проводит экспертизу в отношении «Коломны» после матча с «Амкалом»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что комитет сборных РФС проводит экспертизу матча первого раунда пути регионов FONBET Кубка России «Коломна» — «Амкал» (1:8).

Игра состоялась 1 августа. К 18-й минуте встречи «Амкал» вел со счетом 2:0, на 19-й и 22-й минутах были заменены футболисты «Коломны» Кадыргали Симбаев и Александр Кузнецов. После игры коломненцы расторгли контракт с Симбаевым.

2 августа стало известно, что департамент защиты игры РФС проверит действия футболистов «Коломны» в матче с «Амкалом».

«По «Коломне» идет расследование. Сейчас вышли на уровень проведения технической экспертизы с точки зрения того, чтобы понять, есть ли там какие-то ярко выраженные спортивные нарушения или нет, дали задание комитету сборных рассмотреть этот вопрос. Я бы не привязывался к датам. Нужно понять, это была бездарная игра команды, стечение обстоятельств или какой-то умысел. А это сделать достаточно сложно.

Вы же знаете, когда в Европе расследуются подобные дела, то это идет, как правило, превентивно, то есть идет определенная оперативная работа, собирается информация, причем правоохранительными органами. Уже потом кого-то призывают к ответу. Мы — федерация, которая не является частью правоохранительной системы, пытаемся установить факт предвзятости в конкретном матче», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

20 августа главный тренер и заместитель директора «Коломны» Александр Куранов рассказал, что его вызывали в РФС после матча с «Амкалом».