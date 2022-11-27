Комличенко: «Хочу ли я снова попробовать свои силы в Европе? Пока думаю только об отпуске»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко после матча с «Ахматом» (3:0) в Кубке России ответил на вопрос о планах.

«Все ли сегодня получилось? То, что планировали — да, — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко. — Был ли серьезный разговор после матча с «Оренбургом»? Был не разговор. Просто были мы понимали, что нужно реабилитироваться после того матча. Как настраивались на игру с «Ахматом»? С первых минут хотели действовать агрессивно. Все получилось. Хочу ли я снова попробовать свои силы в Европе? Пока я думаю только об отпуске».

Благодаря этой победе «Ростов» обошел «Ахмат» по дополнительным показателям, занял второе место в группе и попал в верхнюю сетку Кубка.