Комличенко: «Хочу ли я снова попробовать свои силы в Европе? Пока думаю только об отпуске»

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Форвард «Ростова» Николай Комличенко после матча с «Ахматом» (3:0) в Кубке России ответил на вопрос о планах.
«Все ли сегодня получилось? То, что планировали — да, — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко. — Был ли серьезный разговор после матча с «Оренбургом»? Был не разговор. Просто были мы понимали, что нужно реабилитироваться после того матча. Как настраивались на игру с «Ахматом»? С первых минут хотели действовать агрессивно. Все получилось. Хочу ли я снова попробовать свои силы в Европе? Пока я думаю только об отпуске».
Благодаря этой победе «Ростов» обошел «Ахмат» по дополнительным показателям, занял второе место в группе и попал в верхнюю сетку Кубка.
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