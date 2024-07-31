Нападающий «Ростова» Комличенко: «Лыжи я никуда не навострил»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Локомотивом» (0:1).

— Насколько интересны матчи Кубка на этой стадии — по сравнению с чемпионатом?

— Конечно, интересны. Больше болельщиков приходит, атмосфера другая, когда больше народа. Ну и посмотреть на ближайший резерв можно — многие команды делают ротацию. Для команд важно, чтобы все могли сыграть.

— Был ваш загадочный комментарий по поводу будущего — что все может быть. Что это такое?

— Это футбол, мы не знаем, что может произойти завтра. Я никуда не собираюсь, но это футбол. Лыжи я никуда не навострил, — сказал Комличенко «РБ Спорт».

Ближайший матч с участием «Ростова» пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. Там команда Валерия Карпина встретится с «Зенитом».