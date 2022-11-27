Комличенко увеличивает преимущество «Ростова» в кубковом матче с «Ахматом»

«Ростов» увеличивает преимущество над «Ахматом» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

Автором второго забитого гола стал Николай Комличенко, который получил передачу от Кирилла Щетинина. Счет в матче — 2:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Этот гол стал первым для Комличенко в Кубке России в текущем сезоне.