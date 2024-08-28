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Кубок России

Сегодня, 12:35

Шмельков назвал чепухой новость об отключении им света на стадионе «Факела»

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Комментатор Артем Шмельков в разговоре с «СЭ» объяснил шутку об отключении им света на стадионе «Факела» во время матча FONBET Кубка России с «Рубином» (0:2).

Ранее появилась информация, что комментатор случайно отключил свет во время матча.

«Это смешно, что в такую ерунду поверило столько каналов и людей. Наш народ готов с легкостью поверить в любую чепуху. Такой кнопки на комментаторском пульте быть не может. Все это была блестящая импровизация Владислава Будлянского, который впервые был основным комментатором. Все лавры нужно отправить ему, он — красавчик. Я только ему подыграл», — сказал Шмельков «СЭ».

Во время матча 3-го тура группового турнира Кубка России между «Факелом» и «Рубином» на стадионе в Воронеже внезапно пропало освещение. Свет погас на 10-й минуте, однако через несколько секунд неполадки были устранены.

Константин Передерий

Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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